На Волині у православному дитячому таборі стартувала зміна, присвячена темі українського козацтва

Молитва і розваги, духовні бесіди і спортивні ігри, канікули, які можна провести цікаво і з користю для духовного зростання – такими є особливості літнього відпочинку у православному дитячому таборі “Стежина добрА”, який, з благословення єпископа Волинського і Луцького Нафанаїла, діє у Свято-Троїцькому жіночому монастирі УПЦ, що розташований біля села Старосілля Маневицького району.

У радянські часи тут, посеред соснового лісу, була розташована військова частина. І у 2008 року, з благословення, блаженної пам’ яті, митрополита Волинського і Луцького Ніфонта, тут був започаткований літній православний дитячий табір. Отож, цього року “Стежина добрА”, святкує 10-річний ювілей. Водночас тут запалав і вогник чернечої молитви. У монастирі є два храми – Іверської ікони Пресвятої Богородиці та Свято-Василівський.

Щодо самого табору “Стежина добрА”, то наразі тут створені всі умови для комфортного відпочинку дітей – басейн, ігрові майданчики та футбольне поле. Також табірні корпуси забезпечені усіма сучасними побутовими умовами. Як розповів заступник керівника табору священик Павло Чамахуд, належний рівень та умови літнього оздоровлення у цьому закладі визнаний і відповідними державними структурами.

“Щодо самого відпочинку, то ми даємо дітям можливість проводити його активно, але водночас додаємо і духовні елементи. Часто трапляється, що окрім дітей з церковних православних сімей, до нас приїздять на відпочинок і не дуже воцерковлені діти. Дехто, до прикладу, саме тут вперше посповідався. Враховуючи це, ми навчаємо їх молитися перед іжею, читати ранішні і вечірні молитви, які ми, з благослвоення нашого владики єпископа Нафанаїла, читаємо у скороченому варіанті, щоби просто навчити діток молитися, зробити так, щоби вони полюбили храм і молитву. Велику увагу ми, в плані духовного розвитку, приділяємо прищепленню юним відпочивальникам таких чеснот як любов до ближнього, самопожертва, дружба, повага до батьків і старших, а також однолітків, розповідаємо відповідні історії”, – розповів, у коментарі “ВП” отець Павло Чамахуд.

А як зауважив керівник табору “Стежина добрА” і голова Молодіжного відділу Волинської єпархії УПЦ ієромонах Ілля (Вишневський), такий напрямок церковного служіння є особливо важливим та пріорітетним саме в умовах сьогодення. “Ці діти і цей табір свідчить, що наша Церква і наша Держава мають майбутнє”, – наголосив отець Ілля.

Вожатими тут працюють, на волонтерских засадах, студенти ВДС та православна молодь, як старшокласники і студенти, так і ті, хто вже працює.

Відпочинок триває з з 18 червня по 10 серпня, і провадиться у вигляді 4-х змін-заїздів. Кожна зміна – по 12 днів. Цікавою особливістю є те, що упродовж останніх двох років зміни діляться, відповідно, на відпочинок для хлопчиків та дівчаток. Як пояснив отець Павло Чамахуд, це пов’ язано із особливостями вікової категорії юних відпочиваючих – 8-12 років. “Хлопчики, зазвичай, люблять дуже активний відпочинок, футбол, спортивні ігри, тощо. А дівчаток ми намагаємося зайняти мистецькими майстер-класами, флористикою, тощо, якраз вони це полюбляють”, – пояснив священик Павло Чамахуд.

Перша цьогорічна зміна, яка триває з 18 по 29 червня є особливою – вона повністю присвячена темі та традиціям українського козацтва. Зокрема, загони називаються куренями, старости загонів називаються отаманами, а відповідні емблеми – клейнодами.

“Козаки захищали Православну віру, вони були православними. І тому ми хочемо дітям розповісти, донести історичну правду про те, що козацькі традиції були традиціями православними. Серед козаків були навіть і ті, хто був прославлений Церквою у лику святих”, – наголосив отець Павло.

Отож, понад 70 хлопчиків, які відпочивають упродовж цієї козацької зміни, поділені на 4 курені – “Православні супермени”, “Покровителі добра”, “Захисники віри” і “Козацька рада”.

Кожен день відпочинку розпочинається із руханки та ранкової молитви. Потім – лінійка. Цього разу, коли ми завітали до “Стежини добрА”, лінійка була особливою, адже нагороди отримали переможці фубольного турніру – “Лігі Чемпіонів” “Стежини добрА”. Так? кубок за І місце отримала команда “ФК “Barcelona”, медалі отримали і “срібний” та “бронзовий” призери – “ФК “BlACK TIGERS” та “ФК “Шахтар”.

"Волинська правда"