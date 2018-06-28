На святкування 625-річчя Коневського монастиря на острів Коневец прибули 1200 паломників

У день пам'яті преподобного Арсенія Коневського, 25 червня, відбулися урочистості з нагоди 625-річчя Коневського Різдво-Богородичного монастиря, розташованого на острові Коневець у Ладозькому озері.

Перша частина урочистостей, присвячених знаменній даті, пройшла 11-13 червня у Фінляндії, повідомляє patriarchia.ru.

Єпископ Ігнатій, архімандрит Коневського монастиря, освятив стелу з Коневською іконою Божої Матері.

На урочистості на острів Коневець прибули близько 1200 паломників.

Вранці 25 червня архієреї очолили служіння Божественної літургії під відкритим небом біля Різдво-Богородичного собору обителі.

Потім відбувся хресний хід з мощами преподобного Арсенія Коневського до каплиці явління Пресвятої Богородиці.

«Сьогодні ми відкриваємо ювілейний рік 625-річчя Коневського Різдво-Богородичного монастиря. Це ще не саме свято, а його переддень. Закриття ювілейного року здійснить Патріарх Кирил 23 липня 2019 року. Він дав свою згоду на відвідування нашої обителі й звершення Божественної літургії тут, у стінах монастиря», - сказав владика Ігнатій.

Єпископ Ігнатій вручив єпархіальні нагороди благодійникам обителі.