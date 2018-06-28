В Одесі невідомі пограбували й осквернили храм УПЦ

У ніч з 27 на 28 червня був пограбований та осквернений храм на честь Донської ікони Божої Матері, який розташований на Західному цвинтарі Одеси.

Зламавши віконні жалюзі й розбивши вікно, четверо злочинців пробралися у храм і почали трощити все всередині, повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ.

Зловмисники відключили звукову сигналізацію, яка спрацювала, й пошкодили блок камерами відеоспостереження. Розкидавши й розбивши церковне начиння, вони почали зламувати кружки для пожертвувань, в які збирають матеріальні кошти на будівництво першого в Україні православного хоспісу для онкологічних хворих «Покров».

Потім злякавшись місцевого охоронця кладовища, який прийшов на звук сигналізації, грабіжники були змушені покинути місце злочину, на яке оперативно прибув наряд поліції, який зафіксував правопорушення і вніс дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"За останні кілька років в Одеській єпархії було сплюндровано й пограбовано понад 50 православних храмів і, на жаль, жоден із грабіжників не був знайдений і покараний.

Від імені багатьох тисяч віруючих і духовенства Одеської єпархії Української Православної Церкви в черговий раз закликаємо правоохоронні органи нашої області розслідувати дані факти й зупинити розгул бандитизму", - зазначили в єпархії.