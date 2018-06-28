В УПЦ вважають напад на ромів ознакою морального занепаду суспільства

Архієпископ УПЦ Львівський і Галицький Філарет прокоментував факт нападу на ромів у Львові.

Коментар оприлюднила Львівська єпархія УПЦ.

"З глибоким жалем і занепокоєнням прозвучала в серцях християн новина про ряд нападів на табори ромів, що відбулися нещодавно в Україні. Особливим чином нелюдським і кричущим став напад 23 червня у Львові, результатом якого стала насильницька смерть молодого юнака. Найжахливішим фактом цього страшного випадку є те, що звірством займаються зовсім юні, неповнолітні представники сучасної молоді, які сповідують не фундаментальні християнські цінності, а власну шовіністичну агресивну ідею.

Напад на ромів – ознака глибокого морального занепаду всього сучасного суспільства, коли ціна життя нівелюється по відношенню до сумнівних, небезпечних ідеологій, котрі замінили головні людинотворчі моральні цінності. Наша Держава декларує європейський курс, який передбачає цінність кожної особистості, її свободу, традицію і релігію. В реальності ж, ми бачимо розвертання в свідомості людей, а особливо молоді, цінностей, які суперечать християнській і загальнолюдській моралі поваги один до одного.

Однозначно засуджуємо вчинок тих, хто ставить свою ідеологію вище за життя людини, її права та повагу до особистості. Закликаємо винуватців цих злочинів до покаяння, хай ваша свідомість знайде правду, яку ви нібито шукаєте у хибних ідеях та течіях, у Христі Ісусі та його Благовісті, що вчить любити ближнього. Молимося про упокоєння душі раба Божого Давида, та скоріше одужання всіх потерпілих від агресії своїх співвітчизників", - сказав архієпископ Філарет.