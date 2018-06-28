До Білої Церкви прибудуть мощі святих
10:56, 28 червня 2018Православ`я
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Святині перебуватимуть в Білоцерківській єпархії до 11 липня / bilatserkva.church.ua
До Спасо-Преображенського кафедрального собору в місті Біла Церква прибудуть ікони та мощі святих цілителів.
Захід відбудеться у п'ятницю, 29 червня, з благословення Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія. Про це повідомляє офіційний сайт Білоцерковської єпархії Української православної церкви.
Захід пройде в рамках Всеукраїнської Хресної ходи. Святині перебуватимуть в межах Білоцерківської єпархії до 11 липня.
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