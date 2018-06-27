Архієпископ Афінський Ієронім заявив, що Церква слідкує за українським питанням, "щоб висловити чи ні свою згоду"

Архієпископ Афінський і всієї Еллади Ієронім, говорячи про "українське питання" заявив про те, що Церква "зупинилися на тому, що буде стежити за розвитком подій, щоб висловити чи ні свою згоду" (мова про надання Томосу - "УНІАН-Релігії").

Про це Блаженніший архієпископ Ієронім повідомив 26 травня в будівлі Афінської Архієпископії на зустрічі з головою Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського Патріархату митрополитом Волоколамським Іларіоном в рамках участі у 25-ій Генеральній Міжпарламентській асамблеї Православ'я, повідомляє patriarchia.ru.

Зокрема, архієпископ Ієронім зазначив: «Я особливо радий сьогоднішній зустрічі з митрополитом Волоколамським Іларіоном, що дала нам чудову можливість обмінятися думками з церковної тематики загалом, обговорити наші добрі братерські взаємини з Руською Церквою, а також низку актуальних проблем, наприклад, стан церковних справ в Україні. Ми зупинилися на тому, що будемо стежити за розвитком подій, щоб висловити, чи ні, свою згоду. Бажаємо просвіщення усім, хто, на відміну від нас, наділений великими повноваженнями, так буде результат на благо всієї Церкви».