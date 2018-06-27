Архієпископ Климент у день пам'яті священномученика Володимира розповів, чому померти за Церкву - це не страшно

Священномученик Володимир явив приклад того, що якщо треба вмерти за Церкву, то це не страшно, тому що Отець Небесний дасть нам Царство.

Про це сказав архієпископ Климент у проповіді під час літургії в день пам'яті набуття мощей священномученика Володимира (Богоявленського), 27 червня, в Трапезному храмі на честь преподобних Антонія і Феодосія Печерських у Києво-Печерській лаврі.

Владика Климент нагадав житіє священномученика Володимира, про обставини його життя до і після прийняття чернецтва й архієрейського сану. Перш ніж потрапити в Київ, святий Володимир звершував своє служіння на різних кафедрах, де йому довелося зіткнутися з різними негаразди того часу. Потім він прибув проголошувати слово істини в Київ.

«Святий священномученик явив приклад того, що якщо треба вмерти за Церкву, то це не страшно, - сказав владика Климент, - бо Господь закликав не боятися смерті, адже Отець Небесний дасть нам Царство. І нині під час різних випробувань і спокус для Церкви ми маємо на ваги нашої совісті покласти те, що пропонується світом, і те, що дає нам Господь. Подивимося на мощі святого - вони без слів проповідують, що вибирати потрібно в цьому житті. Хіба священномученик Володимир не міг вибрати легкий шлях? Хіба він не міг піти і зійти з того хреста, який дав йому Господь? Усе можна було. Але він був віруючою людиною, і він знав, що це земне, а Небесне Царство - це те, заради чого ми народилися, заради чого ми живемо і заради чого ми повинні померти».

«Нині ми прославляємо святителя, цілуємо його святі мощі й просимо, щоб по його молитвам Господь зміцнив нашу віру, щоб ми перед собою бачили уготоване Богом Царство, а не блага світу цього, щоб це Царство керувала нашим життям, направляло наш шлях», - сказав архієрей.

«Ми ніколи не встояли б на цьому шляху, якби не приклад святих мучеників, якими рясніє наша свята земля. Молитвами святого священномученика Володимира та всіх новомучеників і сповідників Церкви нашої Господь дарує всім нам Царство, про яке так яскраво говорить нам Святе Письмо!», - підсумував архієпископ Климент.

Повідомляє "Фома в Україні" з посиланням на сайт Києво-Печерської лаври.