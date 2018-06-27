В УПЦ зазначають, що передали Патріарху Варфоломію ще понад 300 підпісів проти автокефалії

У Стамбул 23 червня представники УПЦ передали понад 300 тисяч підписів вірян Української Православної Церкви під проханням до Константинопольського Патріарха Варфоломія.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, в них висловлено сподівання, що "Його Всесвятість не прагне узаконювати в Україні церковний розкол шляхом надання автокефалії і розглядатиме українське церковне питання виключно у рамках канонічного права".

В УПЦ зазначають, що загалом на даний момент у секретаріат Константинопольського Патріарха Варфоломія передали вже майже 400 тисяч підписів. Перші 10 тисяч звернень було передано вірними Запорізької єпархії, пізнішенаправили ще 10 тисяч підписів і 50 тисяч – було передано наприкінці травня.

Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ також нагадує, що цього ж дня делегація Священного Синоду Української Православної Церкви зустрілася з Патріархом Варфоломієм.

"Під час зустрічі Константинопольський Патріархат спростував інформацію про те, що канонічний механізм подолання розколу в Українському Православ’ї вже нібито остаточно узгоджений, а текст Томосу про автокефалію Української Церкви складений. Не підтвердилося і те, що однобічне надання Українській Церкві автокефалії має відбутися найближчим часом або в якісь визначені терміни.

Натомість, архієреї Константинопольського Патріархату засвідчили готовність своєї Церкви долучитися до процесу подолання українського церковного розколу у консультації з братніми Помісними Православними Церквами. Про це було повідомлено у офіційній заяві архієреїв Української Православної Церкви, які взяли участь у архієрейській нараді 25 червня у Києво-Печерській лаврі", - зазначається на офіційному сайті УПЦ.