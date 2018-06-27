В Афінах на засіданні Міжпарламентської Асамблеї Православ`я єпископ УПЦ озвучив позицію Церкви щодо автокефалії

В Афінах 25 червня розпочала свою роботу XXV Ювілейна Генеральна Асамблея Міжпарламентської Асамблеї Православ`я в Афінах.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, відкриття заходу відбулося в Музеї візантійського і християнського мистецтва за участю Президента Грецької Республіки Прокопіса Павлопулоса, Голови Парламенту Грецької Республіки Ніколаоса Вуціса, високих державних та громадських діячів.

Після виступів перших осіб Греції до присутніх також звернулися з вітальними словами Предстоятель Еладської Православної Церкви Блаженніший Архієпископ Ієронім, митрополит Емануїл (Константинопольський Патріархат), митрополит Іларіон (Московський Патріархат). У відкритті Асамблеї взяв участь голова Представництва УПЦ при міжнародних європейських організаціях єпископ Віктор.

26 червня у приміщенні Парламенту Грецької Республіки відбулося засідання Міжпарламентської Асамблеї Православ`я. Тема цьогорічного зібрання «Парламентська демократія і християнські цінності: 25 років Міжпарламентської Асамблеї Православ`я». Вітальні слова та доповіді звучали від представників парламентських делегацій Греції, Болгарії, Вірменії, Росії, Грузії, Кіпру, Литви, Латвії, Румунії, Сербії та інших країн.

У своєму виступі єпископ Віктор наголосив на важливості збереження і утвердження неперехідних християнських цінностей, що є незмінним фундаментом благополучного розвитку сучасного суспільства. Владика висловив стурбованість проведенням так званих «маршів рівності» на підтримку ЛГБТ-спільнот, що останнім часом пройшли в столицях європейських країн, у тому числі в Києві та Афінах. Подібні акції викликають занепокоєння православних віруючих християн, які активно виступають за збереження традиційних сімейних цінностей.

Оскільки питання стосовно ініціатив щодо надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні сьогодні вже активно обговорюється на рівні Помісних Православних Церков та керівництв країн Європи, єпископ Віктор доніс до високого зібрання офіційну позицію УПЦ щодо згаданих ініціатив, проінформувавши про зміст звернення Священного Синоду УПЦ від 25 травня поточного року та заяви учасників Архієрейської наради, що відбулася 25 червня у Києво-Печерській лаврі, яку скріпили своїми підписами всі присутні архієреї.

«Українська Православна Церква не виступає категорично проти ідеї автокефалії, в чому сьогодні нас намагаються звинуватити опоненти. Позиція нашої Церкви співзвучна із загальною думкою Помісних Православних Церков про першочергове повернення в лоно визнаної всім Вселенським Православ`ям канонічної Церкви тих наших братів і сестер, які відкололися від Неї, що відкриє можливість для подальшого серйозного обговорення майбутнього канонічного статусу єдиної Православної Церкви в Україні» – зазначив представник УПЦ.

У своєму слові Генеральний секретар МАП депутат парламенту Греції Андреас Михаілідіс підкреслив, що Міжпарламентська Асамблея Православ`я у своїй діяльності підтримує тільки канонічні релігійні організації, тому члени МАП стурбовані останніми подіями в церковному житті України та підтримують тільки Українську Православну Церкву, що буде відображено у підсумковій резолюції XXV Генеральної Асамблеї МАП.

Робота XXV Ювілейної Генеральної Асамблеї Міжпарламентської Асамблеї Православ`я продовжиться до 30 червня.