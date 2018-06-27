У Житомир привезли ковчег із мощами священномученика Киприяна та мучениці Іустини

У Житомирі 25 червня православні урочисто зустрічали ковчег із мощами святих священномученика Киприяна та мучениці Іустини.

У Свято-Хрестовоздвиженському кафедральному соборі зустріч мощей очолив митрополит Никодим, повідомляє прес-служба Житомирської єпархії УПЦ.

Митрополит Никодим благословив присутніх чесними мощами і звершив молебень із акафістом до святих мучеників Киприяна та Іустини.

Після спільної молитви владика звернувся до вірян зі словом, закликав посилено молитися до угодників Божих за святу Церкву, за мир та спокій в Україні, а також про відвернення від людських сердець злих і нечистих духів.

Чесні мощі святих мучеників Киприяна та Іустини будуть знаходитись у Свято-Хрестовоздвиженському кафедральному соборі УПЦ до 9 липня.