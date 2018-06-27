У Запоріжжі митрополит Лука помолився за жертв політичних репресій

У Запоріжжі 26 червня митрополит Лука звершив літію біля пам'ятника жертв політичних репресій.

Про це повідомляє прес-служба Запорізької єпархії УПЦ.

«Сьогодні кожен з нас перевіряє глибину й чистоту свого серця. Ми починаємо святкувати день пам'яті наших небесних покровителів, захисників і помічників, новомучеників Запорізькій землі. Ми згадуємо тих, хто вже стоїть біля престолу Божого і молиться за нас. Ці люди не просто стверджували віру на нашій землі, вони свідчили всьому світу, що людині, яка наповнена Божественною любов'ю, не страшні ніякі випробування. Ні скорботи, ні кари, ні тюрми та заслання не змогли відлучити їх від любові Божої.

Сьогодні ми згадуємо всіх, хто знайшов у собі сили протистояти державній машині, хто залишився «людиною Церкви». Вони не прогнулися під тиском репресивної державної машини, бо стали судинами благодаті Божої, а людина, народжена, але позбавлена Її не здатна творити добро та протистояти злу. Якщо людина не знає, що її чекає в майбутньому, вона робить багато неправильних кроків. Щоб уникнути неправильних кроків у нашому з вами майбутньому, ми маємо просити наших Запорізьких новомучеників, щоб вони вразумили нас, сучасних людей, наших правителів, усіх тих, хто прийде за нами, щоб такого в нашому житті більше не повторилося», - сказав митрополит Лука.

Після заупокійної літії все духовенство, віруючі на чолі з владикою пройшли хресним ходом до Покровського архієрейського собору, де була звершена Божественна літургія.