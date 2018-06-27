У Боснії та Герцеговині невідомі підпалили православний храм

Православний храм у муніципалітеті Високо в центральній частині Боснії та Герцеговини (БіГ) був підпалений невідомими в неділю й сильно постраждав.

Про це повідомляє "Седмиця" з посиланням на "Radiosarajevo" і правоохоронні органи.

Місто знаходиться у Федерації Боснії та Герцеговини та населений переважно бошняками (слов'янами-мусульманами), в місті є сербська та хорватська меншини.

"У ніч на неділю однією особою чи групою невідомих спалений зсередини храм Різдва Пресвятої Богородиці в приміському селі Чекрекчіє. У результаті знищено іконостас, вівтарну частину, більшість ікон, начиння, книги, вогонь захопив конструкції даху", - цитує радіостанція місцеву поліцію.

Повідомляється, що в останні два роки настоятель Мілян Радженович ремонтував церкву, яка була освячена в 2017 році.