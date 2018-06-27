Вищі духовні школи УПЦ поговорили з заступником Міносвіти і науки про взаємодію

У Міністерстві освіти і науки України 26 червня відбулася зустріч керівників та представників вищих духовних навчальних закладів України з Першим заступником Міністра Ковтунцем Володимиром.

З благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія у зустрічі взяв участь голова Учбового Комітету при Священному Синоді УПЦ архієпископ Климент, а також представники духовних семінарій Української Православної Церкви, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Під час даної зустрічі була обговорена ціла низка питань, пов’язаних з можливістю ліцензування та акредитації духовних навчальних закладів України.

Керівництво міністерства відповіло на питання представників духовних навчальних закладів і розповіло про перспективи взаємодії Держави і Церкви у галузі розвитку духовної освіти.