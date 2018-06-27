У Гонконзі презентували книгу Патріарха Кирила китайською мовою
11:48, 27 червня 2018Православ`я
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У Гонконзі пройшла презентація книги Патріарха Кирила «Слово пастиря» китайською мовою / mospat.ru
У Гонконзі 26 червня відбулася презентація китайського видання книги Патріарха Кирила «Слово пастиря».
Книгу представив читачам голова Патріаршої ради з культури митрополит Тихон, повідомляє patriarchia.ru.
Книга «Слово Пастиря: Бог і людина. Історія порятунку» вперше вийшла в світ у 2004 році, потім неодноразово перевидавалася і була перекладена на чотирнадцять мов. Переклад на китайську виконав один з провідних у КНР русистів професор Сунь Юе.
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