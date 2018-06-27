У Гонконзі презентували книгу Патріарха Кирила китайською мовою

У Гонконзі 26 червня відбулася презентація китайського видання книги Патріарха Кирила «Слово пастиря».

Книгу представив читачам голова Патріаршої ради з культури митрополит Тихон, повідомляє patriarchia.ru.

Книга «Слово Пастиря: Бог і людина. Історія порятунку» вперше вийшла в світ у 2004 році, потім неодноразово перевидавалася і була перекладена на чотирнадцять мов. Переклад на китайську виконав один з провідних у КНР русистів професор Сунь Юе.