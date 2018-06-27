В Афінах відбулося відкриття ювілейної XXV Генеральної Міжпарламентської асамблеї Православ'я

10:37, 27 червня 2018
Православ`я
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ХХV Генеральна Міжпарламентська асамблея Православ'я / mospat.ru

Про це повідомляє patriarchia.ru.

У присутності Президента Грецької Республіки П. Павлопулоса, представників влади, Блаженнішого Архієпископа Афінського і всієї Еллади Ієроніма, представників Помісних Православних Церков і парламентарів держав-учасників асамблеї митрополит Волоколамський Іларіон виголосив вітальне послання Патріарха Кирила.

По закінченні засідання учасники форуму оглянули виставку ікон «Воскресіння Іісуса Христа», на якій представлені роботи сучасних іконописців з Греції, Росії, України, Білорусії, Грузії, Румунії, Кіпру, Польщі та інших країн світу.

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