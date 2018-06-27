В Афінах відбулося відкриття ювілейної XXV Генеральної Міжпарламентської асамблеї Православ'я
10:37, 27 червня 2018Православ`я
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ХХV Генеральна Міжпарламентська асамблея Православ'я / mospat.ru
У Візантійському музеї в Афінах 25 червня відбулося урочисте відкриття ювілейної XXV Генеральної Міжпарламентської асамблеї Православ'я.
Про це повідомляє patriarchia.ru.
У присутності Президента Грецької Республіки П. Павлопулоса, представників влади, Блаженнішого Архієпископа Афінського і всієї Еллади Ієроніма, представників Помісних Православних Церков і парламентарів держав-учасників асамблеї митрополит Волоколамський Іларіон виголосив вітальне послання Патріарха Кирила.
По закінченні засідання учасники форуму оглянули виставку ікон «Воскресіння Іісуса Христа», на якій представлені роботи сучасних іконописців з Греції, Росії, України, Білорусії, Грузії, Румунії, Кіпру, Польщі та інших країн світу.
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