В Афінах відбулося відкриття ювілейної XXV Генеральної Міжпарламентської асамблеї Православ'я

У Візантійському музеї в Афінах 25 червня відбулося урочисте відкриття ювілейної XXV Генеральної Міжпарламентської асамблеї Православ'я.

Про це повідомляє patriarchia.ru.

У присутності Президента Грецької Республіки П. Павлопулоса, представників влади, Блаженнішого Архієпископа Афінського і всієї Еллади Ієроніма, представників Помісних Православних Церков і парламентарів держав-учасників асамблеї митрополит Волоколамський Іларіон виголосив вітальне послання Патріарха Кирила.

По закінченні засідання учасники форуму оглянули виставку ікон «Воскресіння Іісуса Христа», на якій представлені роботи сучасних іконописців з Греції, Росії, України, Білорусії, Грузії, Румунії, Кіпру, Польщі та інших країн світу.