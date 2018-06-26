Як 26 років тому відбулось набуття мощей священномученика Володимира (Богоявленського) - учасники події (відео)
17:40, 26 червня 2018Православ`я
864 0
Образ священномученика Володимира (Богоявленського) / news.church.ua
У червні 1992 року, 26 років тому, відбулося обрітення мощей священномученика Володимира, митрополита Київського і Галицького.
Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ опублікував свідчення учасників цієї важливої в новітній історії Української Православної Церкви події.
Про те, як це було розповіли митрополит Сергій та регент братського хору Києво-Печерської Лаври архімандрит Полікарп (Ліненко).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter