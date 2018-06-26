Наявний статус УПЦ цілком достатній для звершення місії серед народу України - заява архієреїв

У Києво-Печерській лаврі 25 червня після святкової літургії з нагоди пам’яті преподобного Онуфрія Великого та Дня Тезоіменитства Блаженнішого Митрополита Онуфрія архієреї Української Православної Церкви, які брали участь в урочистостях, зібралися під головуванням Предстоятеля для проведення наради та обговорення ситуації, що склалася внаслідок поширення інформації про готовність Константинопольської Православної Церкви надати Томос про автокефалію Православної Церкви в Україні.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, архієреї заслухали повідомлення Блаженнішого Митрополита Онуфрія та постійних членів Священного Синоду Української Православної Церкви про зустріч делегації УПЦ з Його Всесвятістю, Константинопольським Патріархом Варфоломієм та членами Синоду Вселенського Патріархату, що відбулася 23 червня у Стамбулі.

Зокрема, було повідомлено, що Константинопольський Патріархат спростував інформацію про те, що канонічний механізм подолання розколу в Українському Православ’ї вже нібито остаточно узгоджений, а текст Томосу про автокефалію Української Церкви складений. Не підтвердилося і те, що однобічне надання Українській Церкві автокефалії має відбутися найближчим часом або в якісь визначені терміни.

Натомість, архієреї Константинопольського Патріархату засвідчили готовність своєї Церкви долучитися до процесу подолання українського церковного розколу у консультації з братніми Помісними Православними Церквами. Для цього найближчим часом делегація Константинопольського Патріархату зустрінеться з представниками Руської Православної Церкви.

Заслухавши повідомлення, Преосвященні УПЦ мали міркування про перспективи Українського Православ’я за сучасних історичних обставин. Зокрема, було висловлено занепокоєння щодо можливості створення в Україні паралельних церковних юрисдикцій, про що з’явилась інформація у пресі. Архієреї зазначили, що такий розвиток подій не подолає, а поглибить церковний розкол. У разі ж перетворення Української Православної Церкви в структуру Константинопольського Патріархату, наша Церква втратить значну частину прав, якими вона наділена за останні десятиліття.

У зв’язку з цим, єпископи Української Православної Церкви - учасники архієрейської наради 25 червня в Києво-Печерській лаврі одноголосно ухвалили спільну заяву про таке.

Наявний канонічний статус є цілком достатній для того, щоб Українська Православна Церква плідно звершувала свою місію серед народу України. Спроби змінити цей статус призведуть лише до обмеження прав і свобод, якими наділена наша Церква, маючи права широкої автономії. До того ж, ці спроби не вилікують, а лише поглиблять розкол як в Українському Православ’ї, так і в українському суспільстві загалом.

Архієреї одноголосно підтвердили своє прагнення дотримання даній при рукоположенні єпископській присязі зберігати вірність Українській Православній Церкві.

Для свідчення цього під заявою були поставлені підписи архієреїв.