Наявний статус УПЦ цілком достатній для звершення місії серед народу України - заява архієреїв

17:29, 26 червня 2018
Православ`я
2313 0
У Києво-Печерській лаврі відбулась нарада архієреїв УПЦ / news.church.ua

У Києво-Печерській лаврі 25 червня після святкової літургії з нагоди пам’яті преподобного Онуфрія Великого та Дня Тезоіменитства Блаженнішого Митрополита Онуфрія архієреї Української Православної Церкви, які брали участь в урочистостях, зібралися під головуванням Предстоятеля для проведення наради та обговорення ситуації, що склалася внаслідок поширення інформації про готовність Константинопольської Православної Церкви надати Томос про автокефалію Православної Церкви в Україні.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, архієреї заслухали повідомлення Блаженнішого Митрополита Онуфрія та постійних членів Священного Синоду Української Православної Церкви про зустріч делегації УПЦ з Його Всесвятістю, Константинопольським Патріархом Варфоломієм та членами Синоду Вселенського Патріархату, що відбулася 23 червня у Стамбулі.

Зокрема, було повідомлено, що Константинопольський Патріархат спростував інформацію про те, що канонічний механізм подолання розколу в Українському Православ’ї вже нібито остаточно узгоджений, а текст Томосу про автокефалію Української Церкви складений. Не підтвердилося і те, що однобічне надання Українській Церкві автокефалії має відбутися найближчим часом або в якісь визначені терміни.

Натомість, архієреї Константинопольського Патріархату засвідчили готовність своєї Церкви долучитися до процесу подолання українського церковного розколу у консультації з братніми Помісними Православними Церквами. Для цього найближчим часом делегація Константинопольського Патріархату зустрінеться з представниками Руської Православної Церкви.

Заслухавши повідомлення, Преосвященні УПЦ мали міркування про перспективи Українського Православ’я за сучасних історичних обставин. Зокрема, було висловлено занепокоєння щодо можливості створення в Україні паралельних церковних юрисдикцій, про що з’явилась інформація у пресі. Архієреї зазначили, що такий розвиток подій не подолає, а поглибить церковний розкол. У разі ж перетворення Української Православної Церкви в структуру Константинопольського Патріархату, наша Церква втратить значну частину прав, якими вона наділена за останні десятиліття.

У зв’язку з цим, єпископи Української Православної Церкви - учасники архієрейської наради 25 червня в Києво-Печерській лаврі одноголосно ухвалили спільну заяву про таке.

Наявний канонічний статус є цілком достатній для того, щоб Українська Православна Церква плідно звершувала свою місію серед народу України. Спроби змінити цей статус призведуть лише до обмеження прав і свобод, якими наділена наша Церква, маючи права широкої автономії. До того ж, ці спроби не вилікують, а лише поглиблять розкол як в Українському Православ’ї, так і в українському суспільстві загалом.

Архієреї одноголосно підтвердили своє прагнення дотримання даній при рукоположенні єпископській присязі зберігати вірність Українській Православній Церкві.

Для свідчення цього під заявою були поставлені підписи архієреїв.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter