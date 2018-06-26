Архієреї УПЦ взяли участь у всеукраїнському проекті створення рукописної Біблії.

Керуючий справами УПЦ митрополит Антоній 22 червня взяв участь у проекті, повідомляє "Фома в Україні".

З проханням про це до нього звернувся президент Українського Біблійного Товариства Григорій Комендант. Проект є одним із заходів Року Божого Слова в Україні.

Перші рядки майбутньої книги записали в Києві представники різних конфесій України 2 червня, потім акція поширилася по всіх регіонах країни.

Планується, що всього в створенні видання візьмуть участь близько 30 тисяч християн.

Митрополит Антоній власноручно вписав рядок з Біблії на сторінку, яка в подальшому буде додана в книгу.

Також у проекті взяв участь вікарій Київської Митрополії, ключар споруджуваного Кафедрального собору УПЦ на честь Воскресіння Христового єпископ Варсонофій.