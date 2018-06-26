Румунський Патріарх заклав камінь в основу православного храму при Міністерстві оборони країни

Румунський Патріарх Даниїл благословив камінь у фундамент церкви, яка буде зведена в комплексі будівель Міністерства національної оборони Румунії.

Про це повідомляє "Седмиця" з посиланням на офіційний сайт Румунської Православної Церкви.

На заході були присутні Міхай Фіфор, міністр оборони Румунії, та інші представники військового відомства країни.

У своєму зверненні до військового керівництва Румунії Патріарх Даниїл говорив про цінності й важливість будівництва церкви в суспільстві.

«Освячення місця, призначеного для церкви, й освячення церкви саме по собі означають нові ворота у небо, як сказано в молитвах благословення першого каменю», - підкреслив Румунський Патріарх.

«Відкриття небесних брам - велике благословення для тих, хто хоче побудувати церкву, так і для тих, хто бере участь у завершенні будівельних робіт, і для тих, хто прийде і буде молитися у цій церкві», - сказав Патріарх Даниїл.

На завершення церемонії Патріарх Даниїл вручив міністру національної оборони Румунії почесний диплом та пам'ятну медаль.

У нової церкви при Міністерстві оборони Румунії буде кілька небесних покровителів: святий великомученик Георгій Побідоносець і святі Архангели Михаїл і Гавриїл.