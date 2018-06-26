В Ізюмі православні пройдуть хресним ходом у молитві про мир з Піщанською іконою Богородиці

В Ізюмі з 28 червня по 15 липня проходитиме хресний хід з іконою Божої Матері Піщанська в молитві про мир і добробут в Україні.

28 червня о 9.00 відбудеться перша частина хресного ходу, який з Вознесенського кафедрального собору попрямує в Преображенський храм, повідомляє прес-служба Ізюмської єпархії УПЦ.

По закінченні божественної літургії 8 липня відбудеться друга частина Хресного ходу з Преображенського в Хрестовоздвиженський храм Ізюму.

Хресний хід з Хрестовоздвиженського храму 15 липня пройде назад до Вознесенського собору.