В Ізюмі православні пройдуть хресним ходом у молитві про мир з Піщанською іконою Богородиці

12:47, 26 червня 2018
Православ`я
1665 0
Хресний хід в Ізюмі / city-izyum.pp.ua

28 червня о 9.00 відбудеться перша частина хресного ходу, який з Вознесенського кафедрального собору попрямує в Преображенський храм, повідомляє прес-служба Ізюмської єпархії УПЦ.

По закінченні божественної літургії 8 липня відбудеться друга частина Хресного ходу з Преображенського в Хрестовоздвиженський храм Ізюму.

Хресний хід з Хрестовоздвиженського храму 15 липня пройде назад до Вознесенського собору.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter