У Пекіні православні відзначили день пам'яті священномученика Митрофана, який постраждав під час «боксерського повстання»

У Пекіні в православному храмі Успіння Пресвятої Богородиці 23 червня пройшли урочистості з нагоди дня пам'яті священномученика Митрофана пресвітера і всіх мучеників, які з ним постраждали.

Богослужіння очолив настоятель парафії святих апостолів Петра і Павла в Гонконгу протоієрей Діонісій Поздняєв, повідомляє patriarchia.ru.

Після закінчення літургії біля поминального хреста на місці зруйнованого храму Всіх святих мучеників в Китаї була відслужена заупокійна літія за всіх спочилих на китайській землі православних християн. По завершенні богослужіння священики та парафіяни храму продовжили братнє спілкування за спільною трапезою.

Напередодні в Успенському храмі собором духовенства було здійснено святкове всенічне бдіння.

Під час повстання іхетуань («боксерського повстання») в Пекіні в 1900 р. мученицьки постраждала значна частина китайської православної громади на чолі зі священиком Митрофаном Цзи. На місці їх поховання на території Пекінської духовної місії був споруджений храм на честь святих мучеників. У 2016 р. Архієрейський Собор Руської Православної Церкви прийняв рішення про загальноцерковне прославлення священномученика Митрофана і всіх мучеників, які з ним постраждали (пам'ять 10/23 червня).