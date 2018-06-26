Митрополит УПЦ сказав, що листівки з "посланням", які розповсюджувались у Житомирі були фальшивими

У Житомирі, 24 червня, на територіях православних храмів УПЦ і вулицями міста були розповсюджені фальшиві листівки з «посланням» за підробленим підписом митрополита Никодима.

Їхні автори мали суто провокативні наміри, спрямовані на поширення непорозуміння та роз’єднання в межах Житомирської єпархії, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу Житомирської єпархії.

З метою запобігти конфлікту митрополит Никодим звернувся до громадськості з офіційним спростуванням фальшивих «послань».

«В першу чергу, звичайно, люди, які писали це звернення, – зазначив митрополит, – мали на меті спровокувати всередині Житомирської єпархії Української Православної Церкви непорозуміння та роз’єднання, посіяти недовіру до священноначалія та примусити нас усіх відволіктись від молитов у воскресний день».

Архієрей додав, що подібна провокація проводиться не вперше, та наголосив на марності спроб скомпрометувати його такими акціями.

«Я завжди щиро кажу, що являюсь патріотом своєї держави, люблю свою землю та її боголюбивий народ, кожного дня молюсь за мир і спокій в Україні, – підкреслив Преосвященний владика, – але пріоритетом першості для мене є Бог, Церква, істинна Христова віра та апостольське вчення. Цим живу, служу і буду служити вірно та до кінця».

Митрополит також зауважив, що підроблене “послання” жодним чином не відповідає зразку офіційних документів Житомирської єпархії, що затверджуються єпархіальною печаткою, реєстраційним номером та підписом правлячого архієрея на кольоровому бланку.

«Я звик прямо дивитись в очі правді і не соромлюсь заявити своїм братам і сестрам: так, я проти церковного розколу і постійно молюсь із всією Церквою за його подолання, – підкреслив архієрей. – При цьому наголошую, що найбільшим особистим авторитетом в Українській Православній Церкві являється Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій, тому і діємо його святим благословенням. Політику ж Української Православної Церкви в період між Соборами визначає Священний Синод Української Православної Церкви, якому я підпорядкований і не збираюсь порушувати ні спокій, ні мир, ні молитву».