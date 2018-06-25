Православні Молдови відзначили день пам'яті святої блаженної Агафії Кушеловської

У день пам'яті святої блаженної Агафії Кушеловської, митрополит Кишинівський і всієї Молдови Володимир очолив Божественну літургію в Успенському жіночому монастирі в с. Кушелівка Шолданештського району Молдови.

Рано вранці перед храмом на спеціальному постаменті було встановлено раку з мощами угодниці Божої, повідомляється на сайті Православної Церкви Молдови.

Духовенство обителі разом із собором священнослужителів звершили утреню та божественну літургію.

На літургії разом з численними прочанами, які прибули на свято з усіх куточків країни, були присутні Президент Республіки Молдова Ігор Додон з дружиною, представники місцевої та районної адміністрації, гості з-за кордону.

На малому вході настоятелька Кушеловського Успенського монастиря ігуменя Віра (Спиней) була нагороджена орденом преподобної Параскеви.

По закінченні літургії митрополит Володимир звершив славослів'я перед ракою з мощами блаженної Агафії.

Потім владика звернувся до присутніх з архіпастирським словом.