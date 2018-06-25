Православні відзначили Собор Псково-Печерських преподобних

В Успенському Псково-Печерському чоловічому монастирі 24 червня відбулося святкування Собору Псково-Печерських преподобних.

Напередодні голова Псковської митрополії відслужив в обителі малу вечірню з читанням акафісту шанованим святим і всенічне бдіння, повідомляє "Монастирський вісник".

Митрополит Тихон звершив чернечий постриг насельника Псково-Печерського монастиря В'ячеслава (Князєва).

Численні прихожани та паломники зібралися в цей день в Псково-Печерській обителі вшанувати святих преподобних отців Марка, Іону, Корнилія, Вассіана, Дорофея, Лазаря, Олександра, Симеона та преподобну матір Вассу Псково-Печерських.

По закінченні літургії відбувся традиційний хресний хід навколо Псково-Печерської обителі.