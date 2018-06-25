Митрополит Онуфрій розповів, завдяки чому пам’ять про святих живе вічно (відео)

Світ живе молитвами праведників, а не справами політиків.

Про це Блаженніший Митрополит Онуфрій сказав у своїй проповіді в день пам’яті свого Небесного покровителя преподобного Онуфрія Великого, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

«Деякі люди говорять: “Ну, хто такий пустельник? Що він доброго зробив для світу? Він затворився десь далеко, глибоко в пустелі, його ніхто не бачив, ніхто не чув. От якщо б він жив серед людей, його б бачили, мали б якусь науку від нього”, — зазначив Предстоятель. — По-перше, пустельники нічим не користувалися від цього світу. Користувалися тільки тим, що Бог їм давав. Тобто вони матеріально не обтяжували світ, але духовно так збагатили його, що ми молимося їм по сьогоднішній день».

Архіпастир наголосив на унікальній важливості молитви для усього живого на землі та для спасіння у Вічності.

«Молитва — це та Божественна чеснота, яка прихиляє Небо до землі, низводить на народи, на землю Божественну благодать; яка все освячує, оживотворяє, дає сили землі плодоносити, приносити злаки і фрукти, плоди; яка дає силу повітрю бути корисним для людини; яка допомагає людині терпіти складнощі, що причиняють під час земного життя людині злі духи, демони і ми самі, — підкреслив він. — Тому не треба думати, що світ живе тому, що є великі царі, правителі чи політики. Не від цього світ живе. Ми всі, навіть царі, живемо заради молитов тих небагатьох людей, які сховавшись від світу, принесли себе в молитовну жертву Богові. Вони моляться день і ніч та просять милості у Господа для всіх нас».

За словами Його Блаженства, саме завдяки цій чесноті пам’ять про святих подвижників живе вічно.

«Було багато правителів, було багато філософів, мудреців, які постійно знаходились на ниві суспільного служіння, які кожен день себе виставляли для світу, заявляли свої думки, бажання, видіння — про них світ вже давно-давно забув. А преподобних, які жили в пустелі і любили Бога, які молилися за світ цей, світ буде пам’ятати довіку».

«Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, просити у Бога прощення за свої гріхи, молитися за своїх близьких, рідних, знайомих і за весь світ. Нехай Господь допомагає нам бути смиренними, кроткими, не виставляти себе, любити Бога і ближнього. Той, хто смиряється, тому Бог все примножує і дає благодать. Нехай молитвами преподобного Онуфрія Господь допомагає нам достойно жити на землі, щоб ніякі випробування — прямі чи якісь лукаві — не похитнули нашої людської гідності і нашої любові до Бога і ближнього», — побажав Митрополит Онуфрій.