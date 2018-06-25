У день ангела Митрополит Онуфрій нагадав віруючим про подвиг свого небесного покровителя

У Києво-Печерській лаврі, 25 червня, Предстоятель Української Православної Церкви Митрополит Онуфрій молитовно відзначив день пам’яті свого небесного покровителя – преподобного Онуфрія Великого.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, Митрополит Онуфрій очолив святкову божественну літургію в Успенському соборі.

Цього дня до Києво-Печерської лаври привітати Пастиря прибули численні архієреї, представники духовенства та тисячі віруючих.

Після читання Євангелія Предстоятель звернувся до пастви зі словами проповіді. Він нагадав віруючим про подвижницьке життя свого небесного покровителя.

«Преподобний Онуфрій – це взірець, наскільки людина, любляча Бога, корисна для цього світу. […] У Святому Письмі Господь каже: «Не турбуйтесь про те, що їсти, що пити, у що одягнутися», тому що цього шукають люди, які не знають Бога, язичники, а Бог знає, що ми маємо в цьому потребу. Шукайте перше Царства Божого, і правди Божої, а все інше вам приложиться. На прикладі преподобного Онуфрія це ясно видно, що коли людина шукає Бога, то Він їй посилає все, що потрібно для земного життя. […] Праведник завжди знаходиться під особливим покровом благодаті Божої», - сказав Митрополит Онуфрій.

За богослужінням була піднесена молитва за мир в Україні.

Після закінчення Божественної літургії, представники єпископату, духовенства та віряни привітали Блаженнішого Митрополита Онуфрія й подарували квіти.