Митрополит Антоній розповів про підсумки зустрічі делегації УПЦ з Патріархом Варфоломієм (відео)

Хто каже, що питання про Томос вирішене, – працює проти Константинопольської церкви, бо рішення немає.

Про це після зустрічі з Вселенським патріархом Варфоломієм розповів член Священного Синоду, керуючий справами УПЦ митрополит Антоній, повідомляє 112.ua.

За його словами, метою зустрічі було обговорити ситуацію в українському православ'ї ситуацію розколу й почути з вуст самого патріарха його бачення питання про надання Томосу про автокефалію українській Церкві.

"Зустріч була досить довгою, але відвертою. Кожен говорив про своє бачення ситуації не лише в Україні, бо розколи бувають і є тепер не лише в Українській православній церкві, у багатьох помісних православних церквах є такі розколи. І ми повинні шукати шляхи, які допоможуть нам вилікувати цей розкол", - розповів митрополит Антоній.

Він підкреслив, що не може бути й мови про легалізацію розколу, однак необхідно обговорювати шляхи вирішення ситуації, "потрібно шукати ліки". Крім того, за словами митрополита Антонія, Патріарх Варфоломій заявив, що не хотів би втручатися в справи української церкви, однак вважає своїм обов'язком допомогти вирішити це питання.

"І ми бачимо, що така відвертість будується на тому, що ми будемо шукати - це ліки на базі наших канонічних правил", - переконаний митрополит Антоній.

"Тобто, йдеться не про те, що питання вже вирішене. І навіть було сказано, що той, хто говорить, що питання про Томосу вирішене, – працює проти Константинопольської церкви. Це були досить чесні слова й відверті, що ми не говоримо про якесь бачення, як може вирішитися це питання. Ніхто не знає, як може це питання вирішиться", - підсумував він.