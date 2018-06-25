Митрополит Луганський УПЦ заявив, що "на Донбасі ідею автокефалії ніхто не сприймає"

Голова Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ митрополит Луганський і Алчевський Митрофан прокоментував ситуацію щодо актуальності питання автокефалії в українському Православ’ї.

Архієрей зауважив, що у його єпархії дане питання взагалі не сприймається, натомість звичайні миряни за власним бажанням підписують звернення до Константинопольської Патріархії проти автокефалії, повідомляє news.church.ua.

«Таких більше 100 тисяч підписів уже. Це листи проти автокефалії. Уже кілька разів ми їх відвозили до Константинополя. Думаю, це має врахувати Вселенський патріархат».

Відповідаючи на питання журналіста видання «Главком», чим погана автокефалія, архієрей додав, що «в самій автокефалії немає нічого поганого, це нормальне явище у житті Церкви». Однак, за словами владики, вона недоречна за тих умов і обставин, в яких сьогодні перебуває не тільки Церква, але і все українське суспільство.

Як учасник Комісії для перемовин щодо подолання церковного розколу в Україні, митрополит Митрофан також прокоментував спроби налагодити діалог з тими, хто відділився від церковного спілкування.

«Зі свого боку ми створили комісію, але спілкуватися немає з ким, оскільки Київський патріархат таку ж комісію зі свого боку не створив», – повідомив владика. Відсутність бажання подолати розкол шляхом перемовин проявляється й у відмові УПЦ КП повертати захоплені храми в Західній Україні. «Однак навіть попри це ми готові до переговорів з ними, – продовжив голова ВЗЦЗ УПЦ. – Але знову ж вони самі зі свого боку мають створити комісію для таких переговорів, проявляти добру волю до цих перемовин».