У Стамбулі триває зустріч делегації Української Православної Церкви з Патріархом Варфоломієм (+відео, фото)

Делегація Української Православної Церкви на чолі з Постійним Членом Священного Синоду митрополитом Одеським і Ізмаїльським Агафангелом 23 червня прибула на запрошення Архієпископа Константинополя, Нового Риму і Вселенського Патріарха Варфоломія в Стамбул на офіційну аудієнцію. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

До складу делегації увійшли постійні члени Священного Синоду Української Православної Церкви митрополити: Донецький і Маріупольський Іларіон, Кам’янець-Подільський і Городоцький Феодор, Бориспільський і Броварський Антоній; а також заступник голови ВЗЦЗ УПЦ протоієрей Миколай Данилевич та інші.

Перед початком зустрічі члени делегації відвідали Собор Святої Софії, де помолилися про мир в нашій країні. Потім делегація прибула на Фанар (район Стамбула), де розташована офіційна резиденція Вселенського Патріарха.

Тут в патріаршому храмі святого Георгія Побідоносця митрополити УПЦ вклонилися місцевим святиням – чудотворним іконам і мощам трьох святителів і звершили молитву про мир в Україні.

Перед початком зустрічі Патріарх Варфоломій прочитав молитву і члени делегації приступили до переговорів. Константинопольський Патріарх привітав делегацію УПЦ і представив своїх помічників на цій зустрічі: митрополита Пергамського Іоанна, митрополита Гальського Еммануїла, митрополита Смирнського Варфоломія, а також інших співробітників Патріархії.

Митрополит Агафангел, як глава делегації УПЦ, сердечно привітав Патріарха Варфоломія, передав найкращі побажання від Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія та подякував за теплу зустріч і можливість обговорити важливі, нагальні питання в справах Української Православної Церкви.

Далі переговори продовжилися.