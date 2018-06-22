У Новій Зеландії до 100-річчя мученицької смерті Царствених страстотерпців відкриється виставка

В одному з виставкових павільйонів торговельного центру «Victoriа Park Market» у місті Окленд з 14 по 21 липня пройде фотовиставка «Сім'я останнього Російського імператора. Романови: царське служіння».

Як повідомляє «Православие.ru», подія приурочена до 100-річчя мученицької кончини Царствених страстотерпців. Подібна виставка проходить у Новій Зеландії вперше.

На експозиції будуть представлені фотографії родини Миколи II, що відображають у першу чергу служіння Царського дому своєму народу та Вітчизні. Виставка дозволяє по-новому побачити життя царської сім'ї – не стільки у парадних залах палаців, а й на фронті, за роботою в лазареті, в домашній обстановці.

Організатором виставки виступив парафія храму Воскресіння Христового міста Окленд за підтримки порталу «Православие.ru».