Верховний суд не задовільнив позов УПЦ щодо храму в Костянтинівці, громада збирається до Європейського суду

Колегія суддів Верховного суду, скасувавши рішення судів попередніх інстанцій, 19 червня, прийняла рішення відмовити у задоволенні позовних вимог Горлівської єпархії УПЦ щодо храму в Костянтинівці.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу платформи «Успішна Варта».

Адвокат Юрій Захарченко, коментуючи рішення судді, зазначив, що можливості захистити свої права не вичерпані та наступним кроком стане подача позову до Європейського суду з прав людини.

«Зараз ми очікуємо тексту рішення суду. Паралельно починаємо підготовку до подачі позову в ЄСПЛ», - заявив Захарченко.

Рішення Верховного суду стало несподіванкою для прихожан Стрітенського храму в Костянтинівці, які з 2015 по 2018 рр. послідовно виграли суди першої та другої інстанцій.

Нагадаємо, у квітні 2015 року місцевий бізнесмен Шапран Ю. організував зміну складу парафіяльної ради Стрітенського храму м. Костянтинівка і переходу в УПЦ КП. Проте 16 травня 2016 року Господарський суд Донецької області у Харкові вперше визнав незаконність змін у складі парафіяльної ради Стрітенського храму. Пізніше суди неодноразово підтверджували це рішення.