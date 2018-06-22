Намісник Святогорської лаври прийняв вітання з 50-річним ювілеєм

У день пам'яті великомученика Феодора Стратилата, 21 червня, митрополиту Арсенію, наміснику Свято-Успенської Святогірської лаври виповнилося 50 років.

На урочистості з нагоди ювілею в Святогірську лавру прибули архієреї та духовенство й віруючі з різних єпархій Української Православної Церкви, повідомляється на сайті обителі.

Божественна літургія в цей день відбулася у Свято-Успенському соборі. Пісні виконувалися декількома хорами.

По закінченні Божественної літургії був відслужений подячний молебень, після якого митрополит Святогірський приймав вітання від правлячого архієрея митрополита Іларіона, від керуючого справами Української Православної Церкви і також від благочинного Святогірської лаври архімандрита Галактіона (Вуйченко).

Програма святкового дня продовжилася в актовій залі Святогірської лаври, де владика-ювіляр приймав вітання. Першими його привітали братія Святогірської лаври.

По закінченні прийому поздоровлень з ювілеєм намісник Святогірської лаври для прибулих в обитель архієреїв і духовенства провів екскурсію по обителі.