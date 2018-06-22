У Грузинській патріархії відзначили 360-річчя від дня народження письменника, громадсько-політичного та релігійного діяча

У Грузинській патріархії за ініціативою тбіліської Духовної академії і семінарії відбулася конференція, присвячена 360-річчю від дня народження видатного грузинського письменника, громадсько-політичного й релігійного діяча ченця Сулхана-Саба Орбеліані (1658 - 1725).

Конференцію у патріархії відвідав Предстоятель Грузинської Православної Церкви Ілія ІІ, почесні місця посіли високі ієрархи ГПЦ, представники професорсько-викладацького складу та студентського активу з-поміж випускників академії, семінарії, повідомляє "Благовіст-Інфо" з посиланням на patriarchate.ge.

По завершенні наукової частини до присутніх звернувся Католікос-Патріарх всієї Грузії Ілія II. Предстоятель ГПЦ особливо підкреслив важливу роль освіти в розвитку сучасного суспільства, подякував присутнім і доповідачам за виконану роботу та благословив випускників Духовної академії і семінарії.