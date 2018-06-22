На березі Сямозера православні вшановували пам'ять загиблих два роки тому дітей

У другу річницю трагедії на Сямозері (Карелія), біля каплиці на честь ікони Божої Матері «Відрада і втіха» на березі озера була відслужена заупокійна панахида.

На поминальному богослужінні були присутні батьки та родичі загиблих школярів, повідомляє patriarchia.ru.

Родичі дітей принесли у дар каплиці ікону Ангела Охоронця.

На березі Сямозера прозвучали церковні піснеспіви у виконанні Свято-Сергіївського дитячо-юнацького хору із села Здехово. Юні співаки приїхали в Карелію для участі в хоровому фестивалі-конкурсі «Юні голоси Онего».

По завершенні служби відбулося покладання квітів до меморіального каменя, встановленого поруч з каплицею.

18 червня 2016 року 47 дітей, які приїхали в дитячий оздоровчий табір «Парк-готель Сямозеро», вирушили на плоту та двох човнах у водний похід у супроводі кількох дорослих. Плавзасоби перекинулися, загинули 14 дітей у віці від 12 до 15 років.

Співчуття рідним і близьким загиблих на Сямозере висловив Патріарх Кирил.