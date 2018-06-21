У Кривому Розі представники УПЦ взяли участь у вшануванні пам’яті загиблих воїнів АТО

19:30, 21 червня 2018
Православ`я
1800 0
У Кривому Розі митрополит Єфрем вшанував пам’ять загиблих воїнів АТО / news.church.ua

У Кривому Розі 14 червня відбулися урочисті заходи присвячені Дню вшанування пам’яті учасників антитерористичної операції на сході України, за участю представників Української Православної Церкви.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу Криворізької єпархії.

Саме в цей день у 2014 році сталася страшна трагедія – в небі над Луганськом був збитий військово-транспортний літак ІЛ-76. На борту літака знаходилось 49 українських військовослужбовців, зокрема, і з Кривого Рогу. У результаті катастрофи всі загинули.

У Металургійному районі міста Кривого Рогу відбувся пам’ятний мітинг-реквієм за загиблими учасникам антитерористичної операції на сході України.

Участь у заході прийняли Криворізький міський голова Вілкул Юрій, митрополит Єфрем, Народні депутати України, секретар криворізької міської ради Маляренко Сергій, керівники районних в місті Кривому Розі рад, почесні громадяни міста Кривого Рогу, учасники бойових дій в зоні АТО, родичі загиблих воїнів та більш 200 криворіжців.

Учасники мітингу-реквієму поклали квіти до пам’ятних меморіальних плит присвячених загиблим на сході України військовослужбовцям. По закінченні заходу усі присутні вшанували хвилиною мовчання загиблих.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter