У Кривому Розі представники УПЦ взяли участь у вшануванні пам’яті загиблих воїнів АТО

У Кривому Розі 14 червня відбулися урочисті заходи присвячені Дню вшанування пам’яті учасників антитерористичної операції на сході України, за участю представників Української Православної Церкви.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу Криворізької єпархії.

Саме в цей день у 2014 році сталася страшна трагедія – в небі над Луганськом був збитий військово-транспортний літак ІЛ-76. На борту літака знаходилось 49 українських військовослужбовців, зокрема, і з Кривого Рогу. У результаті катастрофи всі загинули.

У Металургійному районі міста Кривого Рогу відбувся пам’ятний мітинг-реквієм за загиблими учасникам антитерористичної операції на сході України.

Участь у заході прийняли Криворізький міський голова Вілкул Юрій, митрополит Єфрем, Народні депутати України, секретар криворізької міської ради Маляренко Сергій, керівники районних в місті Кривому Розі рад, почесні громадяни міста Кривого Рогу, учасники бойових дій в зоні АТО, родичі загиблих воїнів та більш 200 криворіжців.

Учасники мітингу-реквієму поклали квіти до пам’ятних меморіальних плит присвячених загиблим на сході України військовослужбовцям. По закінченні заходу усі присутні вшанували хвилиною мовчання загиблих.