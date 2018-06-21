Капелани-волонтери УПЦ доставили дві тонни продуктів у лікарні, військовим і дітям на схід України

Капелани-волонтери Вінницької єпархії УПЦ протоієреї Анатолій Кузнєцов та Василій Августінов, з благословення митрополита Симеона, здійснили чергову поїздку на схід.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу єпархії.

Цього разу священики доставили дві тони продуктів харчування для лікарні у м. Курахове, де лікуються українські воїни, та в лікарню м. Красногорівка.

Продукти харчування та засоби гігієни, побутова хімія, питна газована вода, бронежилети, яблука, м’ясні вироби, кава від парафіян та благодійників, а також дитячі малюнки з Ситковецького інтернату, були передані бійцям, що знаходяться у с. Піски та с. Горняк (Евакуація-200).

У Красногоровці вінничани відвідали місцеву волонтерку Наталію Голубеву, котра опікується дітьми з прифронтової зони (понад 40 дітей). Їм були передані іграшки, консерви, яблука, засоби гігієни, солодощі та продукти харчування. Як завжди, передали допомогу й у Будинок Милосердя, що у с. Новомихайлівці.

Повернувшись додому, священики подякували від імені бійців, які знаходяться на сході та від мирних жителів, яким доставили допомогу, митрополиту Симеону, а також усім священикам і мирянам Вінницької єпархії, котрі долучилися до благої справи.