Генсек ООН повідомив Патріарху Кирилу про те, що хоче повернути християн в Ірак і Сирію

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш на зустрічі з Предстоятелем Руської Православної Церкви Патріархом Кирилом повідомив про те, що хоче повернути християн в Ірак і Сирію.

Зокрема, генсек ООН висловив стурбованість становищем християн на Близькому Сході, повідомляє patriarchia.ru.

«Християнські спільноти є невіддільною частиною самої ідентичності цього регіону. Вони існували там задовго до появи ісламу. Я глибоко переконаний, що після того, як ситуація в Іраку та Сирії стабілізується й буде знайдено якесь дипломатичне рішення, дуже важливо забезпечити можливість повернення християн і взагалі релігійних меншин, таких як єзидів, на батьківщину. Це питання особисто мене дуже сильно турбує», - сказав Генеральний секретар ООН.

Патріарх Кирил також підкреслив важке становище християн на Близькому Сході.

«Вважаю дуже важливим зробити все для того, щоб християни повернулися до Сирії, й до Лівану й Іраку, на ті землі, де вони проживали і звідки фактично були вигнані військовими діями та терористичними акціями», - сказав Патріарх Кирил.

Він розповів про діалог між Православною Церквою та представниками інших релігій.

«Здійснюючи сьогодні програму допомоги постраждалим на території Сирії та інших районів Близького Сходу, ми намагаємося взаємодіяти не лише з нашими католицькими і протестантськими братами, а й з нашою мусульманською громадою», - розповів Предстоятель РПЦ.