На Закарпатті стартував церковний проект зі збереження життя ненародженіх дітей

З благословення архієпископа Феодора та за ініціативи прихожан храму на честь Почаївської ікони Божої Матері Ужгорода на чолі з настоятелем протоієреєм Василієм Алексієм стартував сімейно-соціальний проект "Я хочу жити".

Головною метою проекту є активна діяльність по збереженню життя ненароджених дітей, інформаційно-консультативна допомога жінкам з так званою “небажаною” вагітністю, духовно-психологічна підтримка кризових сімей, молитовна і пастирська підтримка, тих хто здійснив гріх аборту, повідомляє прес-служба Мукачівської єпархії УПЦ.

Протягом декількох місяців у храмі на честь ікони Божої Матері “Почаївської”, кожної останньої неділі місяця, проводились протиабортні лекції; здійснювались благодійні відвідини дитячого притулку в селі Батьово.

Наразі Сімейний відділ єпархії під головуванням протодиякона Олександра Онисько працює над розміщенням постерів на сітілайтах й білбордах Закарпаття. Подібні, до слова, вже успішно встановлені в селі Оноківці Ужгородського району, автодорозі Мукачево-Ужгород та Мукачеві.

Детальніше про роботу проекту - на офіційній сторінці проекту "Я хочу жити" у Facebook.