У Мінську відкрилася виставка, присвячена Року малої батьківщини в Білорусі

Патріарший екзарх всієї Білорусі митрополит Павел 19 червня очолив церемонію відкриття виставки «Блаженна Валентина, духовна заступниця землі Мінської», присвячену Року малої батьківщини в Білорусі.

Як повідомляє офіційний портал Білоруської Православної Церкви, виставка проходить у галереї «Університет культури» Палацу Республіки Мінська. На ній представлені роботи учасників міжнародного пленеру «Святість землі Білоруської», ініціатором якого виступила парафія храму преподобної Євфросинії Полоцької селища Івенець Мінської області.

Художників духовно окормляв настоятель Євфросиніївської парафії протоієрей Віктор Перегудов, лауреат премії Президента Республіки Білорусь «За духовне відродження».

У проекті взяли участь митці з Білорусі, Росії, України, Молдови. Під час пленеру пройшли благодійні акції, зустрічі митців з вихованцями івенецького будинку-інтернату для дітей-інвалідів. Частина коштів, виручених від продажу робіт, підуть на допомогу дітям із важкою інвалідністю в рамках проекту «Мастакі - дзецям Літа».

Владика висловив надію на швидке набуття мощей блаженної Валентини Мінської і нагадав про важливість збереження традиційних духовно-моральних цінностей.