Митрополит УПЦ отримав звання «Почесний громадянин міста» Ізюм

Під час святкування Дня міста Ізюм митрополит Єлисей був удостоєний звання «Почесний громадянин міста».

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу єпархії, в Ізюм на це свято прибули офіційні делегації з Латвії, Грузії та Польщі. Увечері на центральній сцені міста було офіційне привітання і нагородження всіх тих, хто зробив вагомий внесок у розвиток міста.

За досягнення в духовному розвитку міста, вагомий внесок у миротворчу, громадську і благодійну діяльність, примноження надбань національної культури, матеріальних і духовних цінностей населення, що зміцнює авторитет міста на обласному та державному рівнях, митрополит Єлисей був удостоєний звання «Почесний громадянин міста».

Після нагородження митрополит Єлисей звернувся до жителів Ізюма із архіпастирським поздоровленням. У цей святковий день правлячий архієрей благословив молодят і подарував їм вінчальні ікони. Молодим людям були вручені сертифікати, за якими вони можуть приступити до Таїнства вінчання в будь-якому храмі міста Ізюм.

Сертифікати на Таїнство Хрещення отримали також малюки, які народилися в цей день, їм архіпастир підніс в подарунок золоті хрестики.