У Болгарській Церкві пояснили Павленку, що в питанні української автокефалії важливо суворе дотримання канонів

У питанні української автокефалії Болгарська Церква виступає за суворе дотримання православних канонів.

Про це заступнику глави Адміністрації Президента України Ростиславу Павленку повідомили на прийомі у Патріарха Болгарської Православної Церкви Неофіта, повідомляється на офіційному сайті Болгарської Православної Церкви.

Під час прийому Ростислав Павленко дав державну оцінку церковній ситуації в Україні, повідомивши про те, що "з початку 1991 року Україна бореться за свою релігійну незалежність".

Патріарх Болгарської Православної Церкви Неофіт сказав, що ситуація в Україні неодноразово обговорювалася на засіданнях Синоду Болгарської Православної Церкви і він неодноразово заявляв про свою позицію з цих питань.

У свою чергу, єпископ Герасим додав, що Синод добре знайомий з обговорюваною ситуацією і складністю, але висловився за суворе дотримання церковних канонів, яких протягом століть дотримується Православна Церква.

Патріарх Неофіт заявив: "Потрібно посилити молитви до Бога".