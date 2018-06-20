Болгарська Православна Церква не підтримала створення автокефальної української Церкви.

Про це свідчать результати зустрічі вищого керівництва Болгарської Церкви з заступником глави Адміністрації Президента України Ростиславом Павленком, опубліковані на офіційному сайті Болгарського патріархату.

Патріарх Неофіт зазначив, що відповідна проблематика неодноразово обговорювалася на засіданнях Священного Синоду БПЦ та він вже неодноразово оголошував свою думку з цього приводу.

У свою чергу головний секретар Священного Синоду Болгарської Православної Церкви єпископ Герасим підкреслив, що БПЦ знайома з ситуацією навколо отримання Україною церковної автокефалії. Проте в рамках цього процесу, сказав владика Герасим, необхідно суворо дотримуватися церковних канонів, яких Православна Церква дотримується протягом багатьох століть.

Раніше Польська Православна Церква озвучила подібну позицію.