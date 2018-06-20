У Запоріжжі представники духовенства УПЦ здали кров для пацієнтів дитячої лікарні

З благословення митрополита Луки, представники духовенства Запорізької єпархії УПЦ відвідали Запорізьку обласну станцію переливання крові, щоб здати кров для пацієнтів Обласної клінічної дитячої лікарні.

Участь у заході також взяли представники всеукраїнського громадського руху «Сила добра», повідомляє прес-служба Запорізької єпархії УПЦ.

"Ми прибули сюди для того, щоб виконати свій християнський обов'язок – здати кров для дітей, які перебувають на лікуванні в Запорізькій обласній клінічній дитячій лікарні. Здати кров – це богоугодна справа. Адже кожна крапля зданої крові обов'язково врятує чиєсь життя. І це – головне!", – розповів протоієрей Костянтин Костюкович.