У Запоріжжі представники духовенства УПЦ здали кров для пацієнтів дитячої лікарні
14:05, 20 червня 2018Православ`я
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У Запоріжжі представники духовенства УПЦ здали кров / hramzp.ua
З благословення митрополита Луки, представники духовенства Запорізької єпархії УПЦ відвідали Запорізьку обласну станцію переливання крові, щоб здати кров для пацієнтів Обласної клінічної дитячої лікарні.
Участь у заході також взяли представники всеукраїнського громадського руху «Сила добра», повідомляє прес-служба Запорізької єпархії УПЦ.
"Ми прибули сюди для того, щоб виконати свій християнський обов'язок – здати кров для дітей, які перебувають на лікуванні в Запорізькій обласній клінічній дитячій лікарні. Здати кров – це богоугодна справа. Адже кожна крапля зданої крові обов'язково врятує чиєсь життя. І це – головне!", – розповів протоієрей Костянтин Костюкович.
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