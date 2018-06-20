Намісник Святогорської лаври розповів Послу Японії про ситуацію на сході України

Святогірську лавру 19 червня відвідав Надзвичайний і Повноважний Посол Японії пан Шігекі Сумі.

Делегація також відвідала одну зі шкіл Краматорська, якій надавав допомогу уряд Японії. У другий день візиту на Донбас Посол Японії побажав відвідати Свято-Успенську Святогірську лавру, де вже одного разу побував більш ніж два роки тому, повідомляє прес-служба Святогірської лаври.

В обителі делегацію дипломатів зустрічав секретар Святогірської лаври архімандрит Лазар (Терещенко). Почесним гостям була запропонована екскурсія по лаврському музею. По закінченні знайомства з експозицією музею делегацію привітав намісник Свято-Успенської Святогірської лаври митрополит Арсеній. У його супроводі гості відвідали Свято-Успенський собор і прогулялися по території обителі.

Перший секретар Посольства Японії в Україні, яка побувала в Святих Горах вперше, розповіла лаврській прес-службі про мету візиту дипломатів на Донбас. За її словами, основною метою було з'ясувати, яка ситуація наразі на сході України насправді, щоб поінформувати про неї жителів Японії. Оскільки, як пояснила пані Ріцуко Іноує, жителі Японії помилково вважають, що на Донбасі конфлікт майже вичерпаний, за минулі 4 роки. Але японські дипломати хочуть розповісти своїм землякам, що проблема в східному регіоні України все ще стоїть досить гостро, конфлікт триває, і головне - продовжують страждати мирні люди.

«Це наша головна мета - донести цю інформацію», - підкреслила пані Ріцуко Іноує.

Гості також цікавилися інформацією про допомогу вимушеним переселенцям, яку надала Свято-Успенська Святогірська лавра з початку військового конфлікту та продовжує надавати донині, забезпечуючи повне утримання понад 200 біженців в самій обителі, і щодня надаючи трапезу ще 150 біженцям, які проживають у Святогірську.