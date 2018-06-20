У Кам'янське прибула десниця святої Євгенії Римської

У неділю, 17 червня, у Свято-Миколаївський кафедральний собор міста Кам'янське прибула святиня - десниця святої преподобномучениці Євгенії Римській з Афонського подвор'я Києва.

Перед прибулою святинею був відслужений молебень, повідомляється на сайті Кам'янської єпархії УПЦ.

Святиня перебуватиме у соборі до 27 червня, де щодня відбуватимуться літургії з освяченням води.