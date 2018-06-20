У Кам'янське прибула десниця святої Євгенії Римської
06:32, 20 червня 2018Православ`я
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Святиня перебуватиме в соборі до 27 червня / eparhia.net
У неділю, 17 червня, у Свято-Миколаївський кафедральний собор міста Кам'янське прибула святиня - десниця святої преподобномучениці Євгенії Римській з Афонського подвор'я Києва.
Перед прибулою святинею був відслужений молебень, повідомляється на сайті Кам'янської єпархії УПЦ.
Святиня перебуватиме у соборі до 27 червня, де щодня відбуватимуться літургії з освяченням води.
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