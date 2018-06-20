Православні Гайворона вклонилися мощам двохсот святих угодників

У місто Гайворон 16 червня були привезені список Чудотворної Казанської ікони Божої Матері, ковчег із мощами майже двохсот святих угодників Божих, серед яких і преподобні Києво-Печерські, і свт. Іоанн Златоуст, і частинка Животворящого Хреста Господнього, а також частинка з мощами Хрестителя Господнього Іоанна та ікона Божої Матері «Млекопитательница», перед якою у свій час молився Преподобний Кукша Одеський Чудотворець.

На своєму постійному місці перебування святині знаходяться у селі Злинка у Свято-Покровському храмі, повідомляє прес-служба Кіровоградської єпархії УПЦ.

Аби зустріти святині, біля Іоанно-Зачатіївського храму міста Гайворона зібралося безліч городян та жителів району. Духовенство Гайворонського благочиння на чолі із протоієреєм Романом Формазюком із хвалебним співом занесли святині до храму, де перед ними був звершений молебень з читанням акафісту Божій Матері.

Наступного дня на Божествену літургію зібралося багато людей, котрі з вірою прийшли вклонитися мощам та святим іконам.