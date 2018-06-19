До 50-річчя намісника Святогірської лаври видали ювілейний буклет

21:11, 19 червня 2018
Православ`я
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Буклет розрахований на широке коло читачів / svlavra.church.ua

До Дня народження намісника Свято-Успенської Святогірської лаври інформаційно-просвітницьким відділом обителі видано ювілейний буклет. Про це повідомляється на сайті Лаври.

/ svlavra.church.ua

Видання розповідає про новітню історію Святогірської обителі і про роль у ній митрополита Святогірського, що надійшов до неї у 1993 році і подвизався спершу як благочинний, а незабаром узяв на свої плечі нелегкий послух намісника розореної у безбожний час давньої чернечої обителі у Святих Горах.

/ svlavra.church.ua

Буклет розрахований на широке коло читачів. Видання буде цікаве не тільки тим, хто любить і знає Святі Гори, але також усім читачам, які через коротку, але насичену історію, викладену на його сторінках, познайомляться зі Святогірської обителлю вперше.

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