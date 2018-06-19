У Почаївській лаврі заперечили інформацію про недопущення до причастя дітей, які моляться українською

У Свято-Успенській Почаївській лаврі відреагували на звинувачення ЗМІ в тому, начебто священнослужителі не причащають дітей, які читають «Отче наш» українською.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ із посиланням на сайт лаври, журналістський матеріал лаврська братія назвала провокативним та неправдивим.

«Подане виданням snn-news із посиланням на Корупція.Інфо без будь-яких імен, дат або інших подробиць, що натякають хоч на якусь достовірність», - зазначено в повідомленні на сайті Почаївської лаври.

У прес-службі обителі сказали, що вже звикли до наклепів. Однак відреагували із прикрістю через те, що фейк підтримав, не перевіривши інформацію, отець Кирил (Говорун).

Також у Почаєві підкреслили, що Свято-Успенська Почаївська лавра - велика святиня, куди щодня приїзджають тисячі паломників, і стіни обителі наповнені молитвами українців, мова яких - українська. Через те в обителі дивуються, як узагалі звинувачення такого характеру можуть мати місце.

«Саме молитвами самих українців і повняться храми лаври, українським щебетом маленьких і дорослих православних волинян, подолян і галичан наповнені стіни лаври у святкові дні. І це відомо кожному, хто бував у Почаєві і брав участь у лаврському житті», - підсумували в лаврі.