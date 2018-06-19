21 червня відбудеться засідання Священного Синоду Грузинської Православної Церкви

У Патріархії Грузії 21 червня пройде засідання Священного Синоду.

Як повідомляє "Ехо Кавказу" з посиланням на "Інтерпрессньюс", засідання Священного Синоду відбудеться цього року вперше. Він обговорить важливі для церкви питання, які накопичилися за останній час.

"Регламентом визначено, що засідання Священного Синоду має проводитися двічі на рік, але рішення про те, яким буде інтервал між засіданнями, приймає лише Його Святість. Нам дорікали, що засідання Священного Синоду не проводилося давно", - повідомив секретар Патріарха протоієрей Мікаел Ботковелі.

Засідання очолить Католикос-Патріарх всієї Грузії, Блаженніший Ілія Другий. Планові засідання Священного Синоду проводяться двічі в рік. У минулому році вони відбулися 9 березня і 11 жовтня.