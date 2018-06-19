В Ізмаїлі 1 липня відбудеться концерт, присвячений 1030-літтю Хрещення Русі

В Ізмаїлі 1 липня відбудеться концерт, присвячений 1030-літтю Хрещення Русі. Як повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ, у програмі візьмуть участь: хор Ізмаїльського благочиння, хореографічні колективи Ізмаїла, вокальні колективи Одеси. Концерт відбудеться біля Свято-Покровського кафедрального собору УПЦ, початок о 17.00.

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