В Ізмаїлі 1 липня відбудеться концерт, присвячений 1030-літтю Хрещення Русі
13:52, 19 червня 2018Православ`я
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Ізмаїлі відбудеться концерт, присвячений 1030-літтю Хрещення Русі / eparhiya.od.ua
В Ізмаїлі 1 липня відбудеться концерт, присвячений 1030-літтю Хрещення Русі.
Як повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ, у програмі візьмуть участь: хор Ізмаїльського благочиння, хореографічні колективи Ізмаїла, вокальні колективи Одеси.
Концерт відбудеться біля Свято-Покровського кафедрального собору УПЦ, початок о 17.00.
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